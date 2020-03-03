3 марта 202019:42

Роскомнадзор выявил нарушения у BBC World News в маркировке контента с насилием

EPA

Роскомнадзор выявил ряд нарушений российского законодательства у BBC World News. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Нарушение касается требований 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов". Как сообщает "Интерфакс", телеканал BBC World News не ставил знак маркировки информационной продукции в повторных выпусках новостных программ, которые содержали описание или изображение жестокости и насилия.

Административные протоколы переданы в суд, который состоится 12 марта.

Ранее Facebook и Twitter получили штрафы по четыре миллиона за нарушение российского законодательства о защите персональных данных.

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