Роскомнадзор выявил нарушения у BBC World News в маркировке контента с насилием

Роскомнадзор выявил ряд нарушений российского законодательства у BBC World News. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Нарушение касается требований 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов". Как сообщает "Интерфакс", телеканал BBC World News не ставил знак маркировки информационной продукции в повторных выпусках новостных программ, которые содержали описание или изображение жестокости и насилия.

Административные протоколы переданы в суд, который состоится 12 марта.

Ранее Facebook и Twitter получили штрафы по четыре миллиона за нарушение российского законодательства о защите персональных данных.