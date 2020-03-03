Жанелли Имбула подписал контракт с "Сочи"

"Сочи" заключил контракт с французским полузащитником Жанелли Имбула. Договор рассчитан до конца текущего сезона.

Несколько дней назад Имбула расторг контракт с английским "Сток Сити" и стал свободным агентом. Это позволило сочинцам дозаявить игрока вне рамок трансферного окна, закрывшегося 21 февраля. Жанелли сможет выступать в матчах российской премьер-лиги.

Жанелли Имбула – воспитанник "Пари Сен-Жермен". Футболист играл за "Генгам", "Марсель", "Порту", "Тулузу", "Сток Сити" и "Лечче". Имбула выступал за молодежную сборную Франции, а в прошлом году провел несколько встреч за первую сборную Демократической Республики Конго.