В Госдуме изучали президентские поправки в Конституцию

В Госдуме сегодня внимательно изучали проект изменений в Конституцию, которые предложил Владимир Путин. Сформулирован пакет был после серьезной общественной дискуссии. Ключевые темы связаны с вопросами качества жизни и интересов граждан.

Тексты поправок, предложенных президентом, разложены стопочками, и в каждой закладки, на которых номера статей Конституции. Так сейчас выглядит стол любого сознательного депутата Госдумы.

"Для детей, для будущего мы и принимаем эти поправки", — проинформировал общественность Даниил Бессарабов, заместитель главы думского комитета по госстроительству и законодательству.

Важно каждое слово, каждая запятая — ведь изменения призваны улучшить жизнь в стране.

"Все эти поправки были в первую очередь направлены на то, чтобы услышать, оформить те предложения, которые присылают граждане. И вот установка президента, что все ключевые решения в государстве отныне должны приниматься с участием людей", — сообщил Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ.

Соавтором Конституции — впервые в российской истории — мог стать каждый, предложения сначала собирали в регионах, а потом сортировали — на базе Общественной палаты.

Рабочая группа выходит на финишную прямую. Из шестисот предложений, поступивших на начальном этапе, к заключительному осталось в десять раз меньше. И их до сих пор ежедневно объединяют, сокращают и редактируют.

Позиции несколько раз сверяли с президентом. И вот как это работает: детский врач Леонид Рошаль высказывает идею: "Когда мы выстраиваем уровень управления здравоохранением, когда мы четко пишем, что должно делать правительство, что должны делать в правительстве субъекты и что должна делать муниципальная власть".

И вот она уже воплощена в поправке к статье 132-й — государство гарантирует доступность медицинской помощи.

Таким же образом по настоянию граждан, в Конституцию добавлены уважение к человеку труда и забота о территориальной целостности страны.

"Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территории России. Отдавать нельзя. И даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно", — отметил Владимир Машков, член рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ.

Итог — поправка к статье 67-й: нельзя не только отчуждать российские территории, но даже призывать к этому.

"Очень важно фиксировать наши достижения. Как в социальной сфере — наши достижения последних 20 лет, так и в политической сфере важно это фиксировать. И неприкосновенность территорий — это важная ценность конституционная, на которую люди тоже обращают внимание", — подчеркнул Клишас.

Конституция должна помогать российской самоидентификации: тут важна и историческая память, и значение культуры, и государствообразующая функция русского языка.

"Речь идет о наследии, которое делает нас теми, кто мы есть. Когда мы говорим о национальной идее, то ее можно сформулировать и так: мы должны быть достойны своих предков. Мы не забываем своих предков, мы от них получили идеалы, веру в бога, может быть, в разных богов. Преемственность всего этого мы подчеркиваем – мы один народ. У нас единая культура, которая отличает нас от других, культура, которая должна быть защищена государством, а не просто быть доступной кому угодно. И в рамках этой культуры существуют этнические и культурные различия, которые должны не просто признаваться, а защищаться государством. У нас есть две задачи все время: защитить наш русский язык, чтобы на нем хорошо говорили, чтобы он выполнял свою функцию, выполнял особую функцию, это ещё и международный язык. И в тоже время мы должны защищать все языки народов, которые у нас в стране живут — от больших до самых маленьких, потому что даже самый маленький язык, на котором говорят 5 или 6 человек — это великая ценность", — говорит Михаил Пиотровский, член рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ.

Президентский пакет сформирован — на основе всех этих предложений — и внесен в парламент.

"Ради этой конкретики, ради того, чтобы через эти предложения не только решались вопросы текущего дня, но и закладывалось будущее развития нашей страны, стоит и обсуждать, и отстаивать, и убеждать", — убежден Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ.

Одобрение Госдумы, Совета Федерации, региональных парламентов, а потом — общероссийское голосование, на его проведении особо настаивает президент.

"Закон о правках в Конституцию будет принят только в том случае, если результаты плебисцита всероссийского голосования будут положительными. Если граждане страны придут и поддержат наши с вами предложения", — сообщил Владимир Путин.

Все изменения вступят в силу сразу после подведения результатов этого голосования.