Атака на Европу: Эрдогана обвинили в официальной контрабанде мигрантов

Анкара сообщила точное число беженцев, которые уже покинули Турцию, но официально в Грецию так и не въехали. Это 130 тысяч 469 человек. Иными словами — это нелегалы. В приграничный Фере прибыл премьер Греции Мицотакис, который назвал Турцию "официальным контрабандистом мигрантов". Канцлер Австрии Курц также обвинил Анкару в "атаке на ЕС".

Сейчас на запад Турции стянулись тысячи беженцев. Все эти люди последние несколько дней осаждают границу и не прекращают попыток прорваться в Грецию.

Граница для большинства из них по-прежнему закрыта, но сюда каждый день продолжают пребывать все новые и новые беженцы. Здесь они разбивают стихийные палаточные лагеря прямо на обочинах дорог. Но палаток, в которых можно укрыться от пронизывающего ветра, на всех не хватает. Спать приходиться прямо на земле, разводят костры. В Европу бегут целыми семьями, в том числе с маленькими детьми. Надежды попасть в ЕС легально почти ни у кого не осталось. Границу переходят нелегально. Но удается это единицам.

"Мы старались перейти границу нелегально. Но моя жена осталась там. На нас напали. Посмотрите, даже кроссовки потеряли. Нас обокрали. Украли деньги, украли кошелек. Приставали. Нам не дали пройти туда. Это все греки. Мы из Афганистана", — валит все на греческую сторону выходец из Афганистана.

Как правило, мигранты перебираются через реку Мери или проделывают дыры в пограничной изгороди. По данным греческих властей, за три дня было пресечено больше 20 тысяч попыток нарушения границы. Арестованы сотни мигрантов.

Совсем другие цифры приводит турецкая сторона. Проникнуть в ЕС, якобы, уже смогли более 100 тысяч человек.

Главная региональная трасса провинции Эврос, что граничит с Турцией. Тут поймал машину — и уедешь, куда угодно. А эта река — и есть граница Евросоюза. Несколько десятков метров воды — вот и вся преграда на пути нелегальной миграции.

Преодолеть ее беженцы пытались уже 25 тысяч раз. Почти всегда безуспешно.

За "несуществующей" границей все-таки пристально следят: стоило только остановиться на трассе, практически из ниоткуда появились полицейские. Теперь журналисты дают объяснения в участке.

Позже нам пояснили: проверяют каждую остановившуюся машину. Ведь они могут подбирать тех, кому удалось пройти через границу.

"В ту сторону они идут — к городу Каматини. Днем их нет, только ночью", — поясняет водитель такси Хрисулия Теодоридо.

Хрисулия Теодоридо водит такси вдоль границы. В сто тридцать тысяч перешедших рубеж, о которых говорят в Анкаре, не верит. Но небольшие группы видит регулярно.

"Тут ходят афганцы, пакистанцы, темнокожие. Сирийцев нет. Мы здесь уже научились всех отличать. Если я подвезу их в такси, меня посадят на 10 лет! Нет, мы сразу звоним в полицию. И сидим по домам. Страшно!" – добавляет таксист.

Военные внедорожники в приграничной зоне сейчас встречаются чаще гражданских машин. С сегодняшнего дня армия начала стрельбы из боевого оружия. Это называют учениями, но посыл понятен: мигрантам тут готовы дать отпор.

Ближе к вечеру под защитой боевых вертолетов на пункт пропуска приезжает почти вся европейская "верхушка" вместе с премьером Греции.

"Это более не проблема, связанная только с беженцами. Это вопиющий удар Турции, которая использует доведенных до отчаяния людей для продвижения ее геополитических интересов и отвлечения внимания от ужасной ситуации в Сирии", — говорит премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Афинам — полная поддержка от Брюсселя и 700 миллионов евро на борьбу. Что об этом думают греки — очевидно: аплодисменты и крики Мицотакису, толпа жмет ему руки.

А пока проблем все больше и с теми, кто уже живет в лагерях с 2015 года. На Лесбосе, куда за трое суток прорвалась еще тысяча беженцев, афганцы устроили марш, по пути разгромив православный храм. Как говорят местные, не в первый раз.