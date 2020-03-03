Новые подробности дела бизнесмена Тинькова, на экстрадиции которого настаивают Штаты

Заперт в Лондоне из-за долгов в Америке — бизнесмен Олег Тиньков, к которому у налоговой службы США появились претензии, заплатил двадцать миллионов фунтов залога, чтобы дожидаться рассмотрения дела об экстрадиции не в тюрьме, а в своей квартире. Но что дальше?

Решать судьбу Олега Тинькова будут в Вестминстерском магистратском суде. Здесь у него уже потребовали огромную сумму — двадцать миллионов фунтов стерлингов в качестве залога. Благодаря этому он на время разбирательства будет хотя бы находиться дома, а не в тюрьме.

О сумме залога сообщил британский таблоид Sunday Express. По информации издания, Тиньков обязан носить электронный браслет, с семи часов вечера до семи утра ему запрещено покидать стены своего лондонского дома, необходимо три раза в неделю отмечаться в полиции.

Одного из богатейших российских бизнесменов на прошлой неделе арестовали по требованию американских властей. До 2013-го Тиньков был гражданином США и теперь его обвиняют там в неуплате налогов. В официальной формулировке это звучит как занижение доходов для налоговой отчетности. Пресс-служба Тинькова заявляет, что бизнесмен рассчитывает как можно скорее все уладить.

"Тот факт, что дошло уже до ордера на арест, говорит о том, что сейчас они очень далеки от договоренностей. То есть американское государство сейчас давит очень сильно", — прокомментировал ситуацию партнер ФБК Legal Александр Ермоленко.

Материалы дела не разглашаются, и эксперты пока могут только предполагать, какие именно действия Тинькова вызвали претензии американской налоговой службы и, главное, к чему это в итоге может привести.

"Я сомневаюсь, что сам Тиньков заполнял декларации. С его слов очевидно, что декларации заполняли его налоговые адвокаты или консультанты. Не готов сказать, они ошиблись или он им какие-то свои доходы не показал", — рассказал директор московского офиса Tax Consulting UK Эдуард Савуляк.

По нашей информации, в лондонский процесс вовлечены ведущие английские специалисты по вопросам экстрадиции.

"Одной лишь компенсации налогов недостаточно, чтобы избежать преследования со стороны США. Только в прошлом году за налоговые преступления были осуждены 2300 человек. 2000 из них оказались в тюрьме", — сообщил старший партнер юридической фирмы Bivonas Law Энтони Браун.

Состояние Тинькова оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Его представители утверждают, что в судебном процессе он участвует как частное лицо. После новостей об его аресте ценные бумаги основанного им банка в пятницу упали сразу на 12 процентов.

В любом случае Тиньков теперь на долгое время остается в Лондоне невыездным. В суде нам сообщили, что следующее заседание по его делу состоится только в конце апреля.