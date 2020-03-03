Команда "Газпром-Русвело" изолирована в ОАЭ из-за карантина

Российская профессиональная велокоманда "Газпром-Русвело" пребывает в одном из отелей в Объединенных Арабских Эмиратах. Велосипедисты изолированы из-за вспышки коронавирусной инфекции.

"Газпром-Русвело" участвовала в гонке "Тур ОАЭ". Но после двух этапов гонка была прекращена в связи с угрозой коронавирусной инфекции. У двух членов итальянской команды было обнаружено носительство вируса COVID-19. Российская в числе других участников многодневки были размещены на карантин в одном из отелей Абу-Даби, сообщает РИА Новости.

Несколько команд были отпущены после пяти дней. Но "Газпром-Русвело" продолжают удерживать в отеле. "Наличие коронавируса у сотрудников и членов команды отрицают результаты двух медицинский тестирований. Несмотря на это, местные власти продолжают удерживать команду в отеле без объяснения причин", — говорится в заявлении команды "Газпром-Русвело".