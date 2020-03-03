3 марта 202020:28

Apple опубликовала лучшие ночные фото, сделанные на iPhone

Компания Apple объявила победителей ежегодного конкурса "Снято на iPhone" (Shot on iPhone), который в этот раз был посвящен ночному режиму съемки. Призерами стали шесть человек: по одному из Китая, Испании и Индии, и сразу три москвича.

Россию представляли Константин Чалабов, снявший "буханку" на фоне заснеженных гор, Андрей Мануилов, запечатлевший двор дома с развешенным бельем, и Рустам Шагиморданов, показавший горный поселок. Помимо них, жюри в составе главы по маркетингу Apple Фила Шиллера и профессиональных фотографов отметило работы Митсун Сони из Индии, Рубена П. Бескоса из Испании и Ю "Эрика" Чжана из Китая.

По словам Шиллера, сделанный Чалабовым снимок похож на кадр шпионского блокбастера о Холодной войне. "Заснеженные российские холмы скрыты холодным туманом, который пронзают ярко-красные фары одинокого автомобиля - они как будто намекают на неизвестную нам опасность", - сказал он. В работе Мануилова судей привлекла композиция и симметрия, а зимний пейзаж Шагиморданова похвалили за точную передачу зрителю ощущения холода и тепла.

Снимки победителей выложат в галерее на сайте Apple, опубликуют на странице компании в инстаграме и вывесят на билбордах в разных странах.

Работы на конкурс Apple принимала до 29 января. Условие соревнования было одно - сделать снимок на одну из последних моделей айфона (iPhone 11, iPhone 11 Pro либо iPhone 11 Pro Max) с использованием ночного режима. Фотографии разрешалось редактировать, но с обязательным указанием, какие приложения или фильтры были применены.

Константин Чалабов (Москва, Россия), iPhone 11 Pro

Андрей Мануилов (Москва, Россия), iPhone 11 Pro Max

Митсун Сони (Мумбаи, Махараштра, Индия), iPhone 11 Pro

Рубен П. Бескос (Памплона, Наварра, Испания), iPhone 11 Pro Max

Рустам Шагиморданов (Москва, Россия), iPhone 11

Ю "Эрик" Чжан (Пекин, Китай), iPhone 11 Pro Max

Текст: Вести.Hi-tech

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