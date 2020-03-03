Россия сыграет с Турцией, Сербией и Венгрией в Лиге наций УЕФА

Во вторник, 3 марта, в Амстердаме состоялась жеребьевка футбольного турнира Лига наций УЕФА. Сборная России, выступающая во втором по силе дивизионе турнира, узнала своих соперников.

Подопечные Станислава Черчесова попали в группу 3, где дома и на выезде сыграют с командами Турции, Сербии и Венгрии. На предварительной стадии Лиги наций матчи пройдут с сентября по ноябрь 2020 года.

Также определились группы Лиги А, Лиги В, Лиги С и Лиги D. Победители групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, а победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже

Лига А

Группа 1: Польша, Босния, Италия, Голландия.

Группа 2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия.

Группа 3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия.

Группа 4: Германия, Украина, Испания, Швейцария.

Лига В

Группа 1: Северная Ирландия, Румыния, Норвегия, Австрия;

Группа 2: Словакия, Израиль Шотландия, Чехия;

Группа 3: Турция, Венгрия, Сербия, Россия;

Группа 4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс.

Лига С

Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория;

Группа 2: Армения, Эстония, Македония, Грузия;

Группа 3: Молдавия, Словения, Косово, Греция;

Группа 4: Казахстан, Литва, Белоруссия, Албания.

Лига D

Группа 1: Фареры, Латвия, Андорра, Мальта;

Группа 2: Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Напомним, что предстоящий сезон Лиги наций станет вторым. В первом Россия заняла второе место в группе B2, где играла с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2). Выиграла турнир команда Португалии, обыгравшая в финале сборную Нидерландов (1:0).