Экс-замглавы администрации Новочеркасска получил 7 лет колонии за взятку

Бывший первый заместитель главы администрации Новочеркасска получил 7,6 лет колонии строгого режима. Сегодня чиновнику вынесли приговор за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Сергей Басакевич также лишен права занимать определенные должности на протяжении трех лет.

"Было установлено, что в тот период, когда подсудимый являлся первым замглавы администрации города Новочеркасска и курировал вопросы ЖКХ, благоустройства, экономики, транспорта и промышленности, он получил от одного из подрядчиков взятку в 1 миллион рублей за помощь в получении муниципального контракта на ремонт трамвайных путей", — сообщили представители надзорного ведомства.

Приговор пока не вступил в законную силу.