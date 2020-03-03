У россиян в Эмиратах выявлен коронавирус

В Объединенных Арабских Эмиратах выявлены шесть новых заражений коронавирусом COVID-19. Среди инфицированных — двое россиян. Все заболевшие контактировали с носителями инфекции — двумя спортсменами из Италии, которые участвовали в велогонке "Тур ОАЭ". Кроме спортсменов и россиян также вирус подхватили двое итальянцев, один гражданин Германии и один колумбиец.

Финальные этапы велогонки "Тур ОАЭ" 28 февраля были отменены после того, как пробы двух велосипедистов дали положительные результаты на коронавирус, напоминает РИА Новости. Шесть новых случаев коронавируса были выявлены с помощью непрерывных исследований. В изоляцию попала вся команда российских велогонщиков "Газпром-Русвело".

Ранее в Москве был выявлен первый случай коронавирусной инфекции. 29-летний россиянин вернулся в российскую столицу с итальянского горнолыжного курорта. Он помещен новый в больничный комплекс в Коммунарке. У контактирующих с заболевшим коронавирус не выявлен, однако под подозрение попала сотня человек. 24 из них отправлены на карантин. За остальными установлен медицинский контроль.