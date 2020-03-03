Необычная соцсеть "Яндекса" открыла свободную регистрацию

К новой социальной сети "Аура", запущенной в тестовом режиме в марте прошлого года, теперь может присоединиться любой желающий. Это можно сделать, указав свой номер телефона или аккаунт "Яндекса". Ранее зарегистрироваться в ней можно было только по приглашению от другого пользователя.

Сервис, который до недавнего времени был доступен внутри приложения "Яндекса" и по адресу yandex.ru/aura, переехал на отдельный домен (https://aura.top/) и получил собственное приложение. Версию для Android уже можно скачать из магазина Google Play, на айфонах "Аура" выйдет позднее.

Новым пользователям, которые зарегистрируются в соцсети до 31 мая, подарят премиум-аккаунт на 1 год (дает неограниченный доступ ко всем функциям "Ауры" и отключает рекламу). Во сколько обойдется подписка по окончании акции, не уточняется.

Произошла и юридическая реорганизация. По данным "Интерфакса", "Яндекс" выделил "Ауру" в самостоятельно юрлицо — ООО "ИИ-Технологии". В нем поисковик получил 49%, 48% остались за учредителем и руководителем проекта Германом Царевым, 3% — за другими физлицами.

"Аура" позиционируется как соцсеть, которая на основе машинного обучения нейронных сетей и других технологий находит новых людей с похожими интересами и окружением. Пользователи могут указать цель — общение, дружеские встречи или отношения, после чего алгоритмы "Ауры" подберут людей, заинтересованных в том же. Пользователи сервиса могут перелистывать новостную ленту свайпами, вступать в сообщества, создавать анонимные постц и оценивать комментарии других.