Коронавирус заставил ФРС рекордно понизить ставку

ФРС объявила об экстренном снижении ставки на 50 б.п. до 1-1,25% с 1,5-1,75% в ответ на растущую угрозу от вспышки коронавируса. Впервые ФРС снизила ставки на половину п.п. с конца 2008 года.

«Фундаментальные факторы экономики США остаются сильными», — заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на встрече с журналистами. Тем не менее, «развитие коронавируса создало новые проблемы и риски».

Процентные ставки сейчас на исторически низком уровне, в итоге у ЦБ мало места для маневра в случае рецессии или дальнейшего спада экономики. Базовая ставка ФРС будет нацелена на диапазон от 1% до 1,25%.

«Экстренное сокращение на 50 б.п. является первым после финансового кризиса признаком того, насколько серьезные центробанки рассматривают риски снижения экономики», — сказал Марк Хэмрик, старший экономический аналитик Bankrate.com.

С другой стороны, «более низкие ставки открывают возможность для более дешевых заимствований, включая ипотечные кредиты, которые поддерживают рефинансирование и потенциальных покупателей жилья», сказал Хэмрик.

С другой стороны, вкладчики зарабатывают меньше процентов на своих сберегательных счетах и со временем теряют покупательскую способность.

В результате предыдущих изменений в процентных ставках уровни сбережений теперь достигают 2% по сравнению с 0,1% до того, как ФРС начала повышать свою базовую ставку в 2015 году.

Тем не менее, по данным FDIC, средняя ставка по сберегательному счету составляет всего 0,09% или даже меньше в некоторых крупных розничных банках. Онлайн-банки платят в 10 или 20 раз больше, потому что у них меньше накладных расходов, чем в традиционных банках.

Экономика, ФРС и инфляция оказывают некоторое влияние на долгосрочные фиксированные ставки по ипотечным кредитам, которые обычно привязаны к доходности облигаций США.

В результате ставки по ипотечным кредитам существенно снизились с конца прошлого года. Это означает, что если вы купили дом в прошлом году, вы можете воспользоваться возможностью рефинансирования по более низкой ставке, что позволит сэкономить среднему домовладельцу около $150 в месяц.

Многие домовладельцы с ипотечными кредитами с регулируемой процентной ставкой, привязанные к различным индексам, могут столкнуться со снижением своей процентной ставки, хотя и не сразу.