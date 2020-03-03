В Испании первый человек умер от коронавируса

В Испании зафиксирован первый случай смерти человека от коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице в Twitter департамента здравоохранения регионального правительства.

Заразившийся COVID-19 умер 13 февраля. Отмечается, что вирус обнаружили после ретроспективного исследования.

Ранее сообщалось о первом случае заболевания коронавирусом в Аргентине. В настоящее время человек госпитализирован. Власти страны ищут тех, кто с ним контактировал.