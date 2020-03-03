3 марта 202022:32

Вести.net: Google, Microsoft и Nvidia отменили конференции из-за коронавируса

За последние несколько часов отменили еще целый набор больших выставок и конференций. В частности, в вариант трансляции в интернете переведены конференция для разработчиков Nvidia, Google Cloud Next и Microsoft MVP Summit. Все они не предполагали свободного посещения, это все узкоспециализированные форумы для специалистов и прессы. Тем не менее в очном виде они не состоятся.

Из крупных событий пока не отменена конференция South by Southwest в Остине, которая сочетает элементы музыкального фестиваля и большой технологической научной и визионерской коллекционной программы. Но о своем отказе ехать туда уже объявил Facebook, например. И вообще складывается ощущение, что проводить массовые мероприятия в ближайшее время будет считаться, как минимум, странно, то есть вне зависимости от реальной степени риска очные встречи будут заменяться на виртуальное общение.

Между тем, к созданию лекарства от нового китайского гриппа подключили те же технологии, что уже несколько десятилетий помогают искать следы внеземных цивилизаций. Речь о распределенных компьютерных вычислениях и о вкладе каждого рядового пользователя PC в решение небанальных задач. Дело в том, что моделирование процесса взаимодействия клеток организма человека и вируса, да и просто моделирование поведения вируса в разных условиях - задача невероятно сложная с точки зрения объема вычислений. Собственно, это одна из причин появления суперкомпьютера. Но есть другой путь - одну почти нерешаемую задачу можно разбить на огромное количество элементов и просчитывать их параллельно на множестве простых персональных компьютеров.

Собственно, именно так и существует проект SETI@home. C конца прошлого тысячелетия любой желающий может установить соответствующую программу, которая в тот момент, когда компьютер включен, но не используется, выполняет кусочек общей работы по анализу радиосигналов из космоса. Таким образом любой человек без особых усилий может взять на себя немного, в том числе финансовых затрат, ибо любые вычисления потребляют электричество.

Аналогичный проект был запущен Стэндфордским университетом для исследования процессов свертывания белков. Изначально, folding@home был нацелен на поиск причин возникновения болезни Альцгеймера, Паркинсона, склероза и диабета. И вот теперь эта распределенная вычислительная сеть подключилась к моделированию поведения нового коронавируса и сеть, надо сказать, вторая по масштабам в мире. По состоянию на 2015 год, это было почти 8,5 млн компьютеров, а их общая вычислительная мощность оценивалась в без малого 10 петафлопс. Это на треть больше, чем суперкомпьютер Кристофари - самый мощный в России и между прочим входящий в топ-30 в мире. А самая мощная на сегодня распределенная вычислительная сеть - это биткоин.

"Одноклассники" нашли новое применения системам распознавания лиц. Там запустили полуавтоматическое распознавание профилей с помощью селфи, разумеется, все на основе нейросетей. Работает оно примерно так, если пользователь забыл свой пароль, то соцсеть предложит восстановить доступ по электронной почте или телефону. Но если в запрашиваемом профиле будут фотографии, подходящие для идентификации, то пользователи смогут вернуть профиль самостоятельно. Система предложит сделать селфи с определенным жестом в руке, каждый раз жесты будут разными. Это своего рода тест или проверка, что снимок делает живой человек, а не мошенник использует его фотографию для взлома аккаунта. Алгоритмы машинного обучения проанализируют правильность выполнения задания и сравнят загруженный снимок с фотографиями из профиля. Если они не совпадут, то пользователю вернут доступ к его странице. Таким образом, пользователь справляется с задачей сам без помощи техподдержки и необходимости заполнения заявок и фотографирования экрана ноутбука с паспортом в раскрытом виде. Пока в обучении алгоритма участвуют модераторы, но в будущем соцсеть планирует максимально автоматизировать процессы идентификации пользователей.

Текст: Вести.Hi-tech

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