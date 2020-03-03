Трамп поговорил с лидером талибов и назвал беседу хорошей

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с руководителем движения "Талибан" (запрещена в России). По словам американского лидера, беседа прошла хорошо.

Как отмечает The New York Times, Трамп стал первым президентом, который пообщался непосредственно с руководителем экстремистской организации.

Американский президент рассказал, что во время беседы с лидером "Талибана" они согласились — насилия нет. При этом Трамп отметил: "Посмотрим, что будет", сообщает РИА Новости.

29 февраля стало известно о соглашении, заключенном между талибами и США. В нем говорилось, что Штаты и страны НАТО выведут свои войска с афганской территории в течение 14 месяцев. При этом в понедельник, 2 марта, экстремистская организация объявила о возобновлении военных действий.