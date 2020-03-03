В Англии присвоили вспышке коронавируса высший уровень угрозы

Управление Национальной службы здравоохранения по Англии присвоило вспышке коронавируса статус максимального – четвертого – уровня угрозы.

Как передает РИА Новости, такое решение предполагает принятие решений на национальном уровне и создание координационного центра по борьбе с болезнью.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проинформировал сограждан о том, что число заболевших будет расти. По состоянию на 3 марта в стране зафиксирован 51 случай заражения коронавирусом.

Правительство Туманного Альбиона обнародовало план действий на случай распространения вируса в королевстве: к обеспечению порядка может быть привлечена армия, школы, колледжи и университеты могут быть закрыты, людям предпишут работать из дома и не участвовать в массовых мероприятиях.

Однако пока власти страны не собираются закрывать города на карантин.

Впервые болезнь была зафиксирована в декабре 2019 года в крупном китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946.