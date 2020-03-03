ЦСКА обыграл "Зенит" в матче баскетбольной Евролиги

В матче 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на домашнем паркете обыграл петербургский "Зенит" со счетом 86:78 (23:21, 23:22, 20:15, 20:20).

У победителей встречи самыми результативными стали Майк Джеймс (27 очков), Йоханнес Фойгтман (13), Дэрран Хиллиард (11) и Кайл Хайнс (10), а у гостей больше всех набрали Остин Холлинс и Тим Абромайтис – 28 и 13 очков соответственно.

ЦСКА одержал 18-ю победу в Евролиге и занимает пятое место в турнирной таблице, а "Зенит", потерпевший шестое поражение кряду в турнире, расположился на 18-й строчке.

В следующем матче Евролиги армейцы в четверг, 5 марта, на выезде сыграют с греческим "Панатинаикосом", а петербуржцы в тот же день примут "Жальгирис" из Литвы.