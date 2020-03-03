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3 марта 202023:20

Готовы ли афганские элиты к Афганистану без Америки?

needpix.com

Мир наступит, когда афганцы решат, что пора прекратить враждовать, говорится в материале National Interest. Но то, чего Халилзад смог добиться в субботу, оказалось нелегкой задачей. Усилия по прекращению афганской войны заняли половину всей войны.

Война, в которой не будет победителей — вот потенциальная возможность для дипломатической победы. Именно этого добились президент Дональд Трамп, американский дипломат, посол в Афганистане и Ираке Залмай Халилзад и команда Халилзада, заключив субботнее соглашение с талибами.

Соглашение между США и талибами — это не мирное соглашение. По сути, оно предполагает полный вывод американских войск при гарантии антитеррористического движения Талибана (организация запрещена в России). Но все сложнее. Оно также включает обязательство движения Талибан, в обмен на освобождение 5 тыс. заключенных, участвовать в политическом диалоге с другими афганскими лидерами, в том числе из правительства президента Ашрафа Гани. Диалог должен касаться будущего страны. При этом соглашение, заключенное Халилзадом и ведущим переговорщиком по талибам муллой Абдул Гани Барадаром, открывает реальный путь к прекращению самой продолжительной войны Америки и сорокалетней гражданской войны в Афганистане.

В субботу госсекретарь Майк Помпео в эмоциональном выступлении заявил об этой исторической возможности перед афганскими лидерами, заявив, что они не должны упустить ее. Он умолял их выйти за пределы личных интересов.

Похоже, что талибы безоговорочно дали согласие на то, что Гани будет играть ведущую роль в формировании комитета афганцев, с которым они будут вести переговоры. Но в приоритете у Гани, по-прежнему, желание остаться у власти любыми средствами, даже если для этого надо будет перевернуть мирный процесс.

В воскресенье глава исполнительной власти Абдулла Абдулла обвинил Гани в попытке монополизировать внутриафганский процесс. Абдулла пережил почти 6 лет несчастных отношений с Гани, который в значительной степени игнорировал их договоренность о разделении власти, заключенной при посредничестве госсекретаря Джона Керри.

Абдулла и Гани снова столкнулись на президентских выборах в сентябре. После четырехмесячного тупика афганская избирательная комиссия, состоящая из сторонников Гани, объявила Гани победителем. При этом, избирательная комиссия не провела проверку 300 тыс. спорных голосов, утвержденных комиссией по рассмотрению жалоб. Очередные выборы были украдены у Абдуллы Гани.

Гани хочет вновь стать президентом 9 марта — за день до того как начнутся внутриафганские переговоры. Балансируя на грани войны, Гани стремится использовать отчаянное стремление Америки добиться успеха в переговорах и получить одобрение на второй срок.

Для Гани внутриафганские переговоры — это не средство разрешения конфликта. Они нужны ему, чтобы продемонстрировать власть, хотя ни талибы, ни его конкуренты на выборах не считают, что его президентство будет легитимным.

В эти выходные Абдулла пожаловался, что Гани монополизировал процесс, определяющий то, какие афганские фигуры будут сидеть на противоположной стороне стола с талибами в конце этого месяца. И Гани также отказывается освободить 5 тыс. заключенных талибов до переговоров 10 марта, как отмечено в соглашении между США и талибами. Но талибы заявили, что не станут участвовать во внутриафганских переговорах, пока эти заключенные не будут освобождены.

Америка должна сохранять твердость с Гани. Часики тикают. Гани, как ни странно, утверждает, что Трамп «поздравил» его с соглашением, подписанным в субботу, хотя афганское правительство не подписывало его и даже не присутствовало на церемонии. Белый дом пока не опубликовал распечатку звонка. Администрация указывает на то, что время Гани истекло и что после начала внутриафганского процесса его президентство будет заменено временным соглашением.

Внутриафганский процесс может оказаться сложным и долгим; у лидеров Афганистана, как талибов, так и неталибов, меньше 14 месяцев, чтобы осознать это. Процесс должен быть инклюзивным, а не просто внутрипуштунским примирением. Также необходимо учесть желание непуштунов к децентрализации. Гегемонистские притязания талибов необходимо сдержать. Заявление, опубликованное в субботу лидером талибов Хибатуллой Ахундзадой, звучит в примирительном тоне. Ахундзаде призвал своих собратьев-афганцев сотрудничать и «искать решение проблем в свете религиозных и национальных ценностей нашего народа».

Мир наступит, когда афганцы решат, что пора прекратить вражду. Но то, чего Халилзад достиг в субботу, оказалось нелегкой задачей. Усилия по прекращению афганской войны заняли более половины всей войны. 28 ноября 2010 года американские официальные лица впервые провели секретные переговоры с помощником муллы Омаром Тайибом Ага.

В конечном итоге администрация Обамы начала значительный исследовательский процесс в отношении Талибана. Но многие его усилия по информированию потерпели неудачу.

Трамп мудро выбрал Халилзада — американца афганского происхождения, способного выполнить эту тяжелую задачу — и выдал ему четкий мандат, оказав полную поддержку. Халилзад смог победить не только спойлеров в Афганистане и его окрестностях, но и хитрых американских генералов и политиков-союзников, которые отлично разбираются в игре медийного пространства и которые помогли Обаме прекратить войну.

Халилзад преуспел там, где его предшественники из администрации Обамы проиграли. Соглашение о прекращении огня было переименовано в соглашение о «сокращении насилия».

Халилзад также смирился с тем, что необходимо привлечь на свою сторону региональные государства, а именно Китай, Пакистан и Россию, вместо того, чтобы противостоять им.

И, прежде всего, он и Трамп отказались от иллюзии, что Талибан согласится на военное присутствие США после 18-летней борьбы.

У Халилзада впереди много работы. Его мандат касается не только переговоров по соглашению с талибами о выводе войск. Он должен поработать над тем, чтобы заключить мир среди афганцев. Для этого он должен сказать Ашрафу Гани, что пора уходить.

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