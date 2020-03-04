Украинский "Дом": на Донбасс и Луганск будет вещать новый телеканал

Информационная война, которую Киев ведет в Донбассе, перешла в новую фазу. Так в народных республиках прокомментировали создание телеканала "Дом", который должен вещать для жителей ДНР и ЛНР. Агитировать их вернуться в состав Украины теперь будут не только с помощью обстрелов, но и развлекательных программ.

Запуск телеканала для жителей Донбасса — это одно из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Поговаривают, что даже название "Дом" лично выбирал президент.



"Главная цель: донести основной месседж, что Украина – это наш общий дом. В какой части бы мы ни жили – на востоке или на западе — мы едины", — уверяет Юлия Островская, и.о. гендиректора телеканала.

Полностью перейти на собственное производство канал рассчитывает только через два года, а пока эфир заполнят программы других украинских медиа. Причем поначалу передачи будут исключительно развлекательными.



"Мы договорились, что на этом канале будет самый премиальный контент, который есть на Украине: это и сериалы, и ток-шоу, и развлекательные шоу, футбольные матчи, различные спортивные трансляции", — говорит заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Скоро в эфире появятся собственные новости. Готовы к работе три корпункта, расположенные рядом с линией разграничения. Это будет оптимистическое телевидение, максимально понятное жителям Донбасса, твердят на презентации.

Но депутат Потураев, отвечая на вопрос о возможном противодействии со стороны России, как будто открыл все карты: "Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда".



В оппозиционной платформе "За жизнь" такие заявления считают свидетельством неготовности власти искать взаимопонимание с Донбассом, а сам телеканал "Дом" называют издевательством.

"Возникает справедливый вопрос: а в новостях и ток-шоу смогут принимать участие жители Луганска, включаться в прямые эфиры, дискутировать с гостями из студии? Или канал "Дом" будет показывать бесконечное шоу "За стеклом" и депутата Потураева, делящегося с жителями Донецка своей печалью по поводу того, что у него пока нет атомной бомбы?"



Новый телеканал не увидеть ни в интернете, ни через спутник. Передачи транслируются через цифровое эфирное вещание. Но, к разочарованию Киева, эти программы, похоже, никто не смотрит. Например, в Донецке "Дом" не поймать.



"На сегодня на линии разграничения находятся два передатчика. Но мы должны четко понимать, что Донбасс – это степь, и мы всю ее покроем", — говорит министр информации ДНР Игорь Антипов.



Для трансляции "Дома" в Киеве собираются установить еще девять передатчиков у линии соприкосновения. Но в Донбассе говорят, что эти усилия не принесут особого результата. Больше 70 процентов жителей юго-востока смотрят не эфирное, а кабельное телевидение.