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4 марта 202000:23

Как в Америке готовятся к сильнейшей эпидемии коронавируса

Американцы крайне серьезно подошли к вопросу подготовки к эпидемии коронавируса, пишет издание Market Watch. Джеймс Уэсли Роулз находится в неизвестном месте к западу от Скалистых гор.

«Я не могу сказать, в каком штате я живу. Где-то на северо-западе … в двух часах от приличных магазинов. Мы вполне можем запереть ворота и попрощаться с миром на ближайшие 2-3 года», — отмечает он.

Он живет на своем ранчо с большой семьей. «Я не имею права обсуждать эту тему. Скажем так, у меня очень большая семья», — говорит Роулз, бывший офицер разведки армии США.

Это ключевой момент для выживальщика типа Роулза. Если коронавирус привел к массовым распродажам на рынках и отправил покупателей в магазины, такие как Costco, чтобы сделать огромные запасы продовольствия, выживальщики готовились к чему-то подобному в течение многих лет. Даже десятилетий.

«Я стал выживальщиком задолго до того, как появился этот термин», — говорит Джим Кобб, автор «Руководства по выживанию в долгосрочной перспективе» и «Плана выживания в чрезвычайных ситуациях в городах». «Мне было 16 лет», — отвечает Роулз на вопросы о том, когда он впервые начал готовиться к возможному апокалипсису. «Это было в 1976 году».

Никто не знает наверняка, но в США выживальщиков может быть гораздо больше. Этот термин описывает всех: от «выживальщиков на случай конца света» в северных горных штатах до людей, которые просто следят за тем, чтобы в доме были запасы на случай бедствия.

Роулз, автор романов «Патриоты» и сайта survivalblog.com, живет на своем ранчо с 2006 годом, будучи довольно противоречивой фигурой. «Широкая публика ничего не знает. Я называю ее АТП — абсолютно тупая публика», — говорит он.

Он говорит, что большинство людей не готовы к тому, что придется уйти на карантин или к тому, что возникнет нехватка продуктов. Он наблюдал за покупкой таких вещей, как маски для лица N95 — несмотря на рекомендацию чиновников здравоохранения не покупать их — без удивления.

«В такие моменты АТП просыпается. Мой девиз сейчас — лучше устроить панику и тогда мы проскочим пробки», — добавляет он.

«Я занимался этим всю свою жизнь», — говорит Док Монтана, выживальщик, попросивший не назвать его настоящее имя. «Многие городские жители не готовы к катастрофе», — добавляет он.

Кобб живет в Висконсине, где он работает консультантом по готовности к стихийным бедствиям и писателем. «Я не из тех, кто готовится к концу света. Это не тот случай, когда нужно закрывать люки, потому что зомби нас поймают. Для меня готовность — это здравый смысл. Будьте готовы к тому, что дает вам жизнь», — отмечает он.

Некоторые выживальщики говорят, что готовились к коронавирусу еще в январе.

Роулз говорит, что он и другие журналисты заметили, что рынки забили тревогу из-за ситуации в Китае задолго до того, как Уолл-стрит обратила на это внимание.

Нефть упала, отметил он. Рухнула медь, основной ведущий индикатор экономической активности. Снизился и Baltic Dry Index, отслеживающий спрос на мировые перевозки. Он и многие его коллеги считают, что этот вирус стал, так называемым, Черным лебедем — термин, придуманный Нассимом Талебом для описания серьезных, внезапных и непредсказуемых потрясений для системы.

Роулз, который готов к долгожданному сценарию конца света, говорит, что он держит деньги в платине, серебре и никеле, которые, по его мнению, будут ценными из-за содержания в них основного металла.

Пока что ВОЗ называет коронавирус, или Covid-19, скорее эпидемией, чем пандемией. По состоянию на вторник, во всем мире зафиксировано более 90 тыс. случаев и 3100 летальных исходов. Тем не менее, более 80 тыс. из этих случаев отмечено в Китае.

Определение эпидемии и пандемии несколько расплывчато. Эпидемия — это увеличение числа случаев заболевания, пандемия — это заболевание, которое затронуло много стран и континентов.

ВОЗ объявила коронавирус «глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», это самый высокий уровень опасности.

Как подтвердил президент Трамп во время пресс-конференции на прошлой неделе, у федерального правительства есть планы на случай непредвиденных обстоятельств, включая города на карантине, на случай, если ситуация ухудшится.

Многие эксперты не верят заверениям о масштабах эпидемии, в первую очередь информации из Китая.

Они оба сходятся в одном: наихудший сценарий — наиболее вероятный исход событий. Некоторые, такие как Роулз, боятся худшего варианта развития ситуации от коронавируса. Он считает, что это «невозможно остановить» и «коронавирус будет шагать по планете в ближайшие месяцы». Док Монтана считает, что власти пытаются предупредить людей, чтобы они подготовились, не вызывая ненужной паники.

Но другие настроены более философски и, возможно, менее апокалиптично. «В соцсетях так много глупостей», — говорит Кобб. «Вы не знаете, где правда, а где — нет. Не надо беспокоиться о том, чего не знаешь. Беспокойся о том, что ты можешь контролировать. На практике подготовка к пандемии ничем не отличается от процесса подготовки к внезапной потере работы или отключению электроэнергии».

Большинство выживальщиков — это драма во плоти. И у них целый арсенал терминов для описания полной катастрофы. Большинство из них — аббревиатуры.

Есть термин TEOTWAWKI — это «конец света, каким мы его знаем». WROL означает «без верховенства закона» и проч.

И если некоторые, вроде Роулза, уже основательно засели на своем ранчо, другие готовы к бегству.

Ранчо обычно находятся в «Американском редуте» на северо-западе, регионе, охватывающем Монтану, Айдахо, Вайоминг, восточный Орегон и Вашингтон. Это термин, придуманный Роулзом, подразумевает политическую миграцию в горные штаты на северо-западе США, которые считаются убежищем для либертарианцев, консервативных сторонников выживания.

В этой обширной пустыне немногочисленное население, города отсюда далеки, законы о хранении оружия относительно слабы, а земли, воды и охоты много.

«У большинства из нас есть альтернативные места», — говорит Док Монтана. «Мое находится в западной Монтане», — говорит он. «Оно малонаселенное. Обладает богатыми природными ресурсами. И оно окружено другими в значительной степени пустыми штатами».

Рекомендации по хранению продуктов питания от выживальщиков

Но подготовка не обязательно означает побег, иногда она может подразумевать необходимость сидеть дома. Например, если вы заболеете и будете вынуждены сидеть на карантине дома, говорят они.

Так что они советуют? По их словам, надо убедиться, что у вас достаточно еды, пресной воды, лекарств и предметов первой необходимости. Также: напитки, такие как Gatorade, препараты, выдаваемые по рецепту и без рецептов, типа аспирина и ибупрофена. Лучшая еда — это долгосрочные продукты, которые легко хранить, которые вы так или иначе съели бы, типа макарон, бобов, риса и меда, добавляют они. Роулз рекомендует поливитамины как дополнение к любой карантинной диете. Стоит замораживать свежие продукты и угощения.

Док Монтана говорит, что он уверен, что около половины продуктов продовольственных магазинов — это вещи, которые можно легко приготовить.

Он также говорит, что необходимо приобрести пластиковую пленку, маски и защитные очки, запас основных товаров, от туалетной бумаги до свечей и спичек.

Также необходимы огнетушители, на случай, если пожарная служба будет выведена из строя, собственный генератор топлива — и пистолет, если он разрешен законом и вы знаете, как им пользоваться. Роулз шутит, что рекомендует «бобы, пули и пластыри».

Выживальщики обычно запасают несколько галлонов воды на человека на каждый день.

«Если нам придется закрыть все двери и окна, и не выходить из дома, мы протянем 4-6 недель, если не дольше», — говорит Кобб. «Для меня месяц — это абсолютное минимальное время независимого существования, к которому люди должны быть готовы», — добавляет Док Монтана. «Короче говоря, вы должны быть готовы жить в изоляции не менее 2 месяцев», — говорит Роулз, добавляя: «А, по большому счету, 2 года».

Кобб также советует записать список всех качеств, которые вам нравятся и которые вас восхищают в других членах семьи. И если вы окажетесь вместе на карантине в течение нескольких дней или недель, «когда наступит момент, при котором вы будете готовы их задушить, потому что они всегда рядом и сводят вас с ума, у вас будет этот список, который напомнит вам, почему не стоит разрушать отношения.

Кобб говорит, что здравый подход — это быть готовым. А если бедствие не случится? Кобб говорит: «Тогда вам просто не нужно какое-то время ходить по магазинам».

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