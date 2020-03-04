"Челси" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв "Ливерпуль"

В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0.

У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.

Таким образом, подопечные Фрэнка Лэмпарда вышли в четвертьфинал Кубка Англии, своего следующего соперника по турниру лондонцы узнают позднее в результате жеребьевки.