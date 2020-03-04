Гол Киммиха принес победу "Баварии" в матче Кубка Германии с "Шальке"

"Бавария" обыграла "Шальке" в матче 1/4 финала Кубка Германии. Встреча проходила на поле "Фельтинс-Арены" в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч у победителей на 40-й минуте забил Джошуа Киммих.

Таким образом, подопечные Ханса Флика вышли в полуфинал турнира, где сыграют с победителем противостояния "Байер" – "Юнион Берлин".