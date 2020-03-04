Сборная России начнет Лигу наций УЕФА 3 сентября матчем с Сербией

Во вторник, 3 марта, в Амстердаме состоялась жеребьевка футбольного турнира Лига наций УЕФА. Сразу после этого пресс-служба Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовала расписание матчей турнира.

По итогам жеребьевки сборная России попала в группу 3 Лиги В, где ее соперниками стали Турция, Сербия и Венгрия. Матчи группового этапа пройдут с сентября по ноябрь 2020 года.

Подопечные Станислава Черчесова начнут турнир 3 сентября домашним матчем с командой Сербии, затем 6 сентября российские футболисты на выезде сыграют с Венгрией, а 9 октября примут Турцию. После чего россияне 12 октября дома встретятся с венграми, 14 ноября проведут матч в Турции, а 17 ноября – в Сербии.

Предстоящий сезон Лиги наций станет вторым. В первом Россия заняла второе место в группе B2, где играла с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2). Выиграла турнир команда Португалии, обыгравшая в финале сборную Нидерландов (1:0).

Ранее российские футболисты пробились на чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля нынешнего года в 12 городах Старого Света, включая Санкт-Петербург. Сборная России на групповой стадии турнира сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

Напомним, Сборная России в ближайшее время проведет две гостевых контрольных встречи. Подопечным Черчесова 28 марта будет противостоять Швеция, а 31 марта – Молдавия.