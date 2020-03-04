Свитолина вышла во второй круг турнира в Монтеррее, где сыграет с Говорцовой

Седьмая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге турнира в мексиканском Монтеррее в двух сетах за один час обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич – 6:3, 6:2.

Свитолина шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести, а у Ковинич, занимающей 88-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса и шесть двойных ошибок.

Таким образом, 25-летняя уроженка Одессы вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять Ольга Говорцова (№142) из Белоруссии, обыгравшая на старте турнира американку Каролин Долхайд (№131) – 3:6, 6:2, 6:1.