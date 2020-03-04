Праймериз демократов в США: первые данные

Бывший вице-президент Джо Байден выигрывает первичные выборы (праймериз) Демократической партии в Вирджинии, Северной Каролине и Алабаме.

Во вторник в 14 штатах США и одной заморской территории проходят первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд Демократической партии США. Этот этап предвыборной гонки назван "супервторником".

Согласно первоначальным подсчетам, сделанным местными СМИ, Джо Байден ведет в Вирджинии, Северной Каролине и Алабаме.

Его конкурент Берни Сандерс выигрывает выборы в домашнем штате Вермонт. В штате же Мэн, Массачусетс и Оклахома лидер пока не определился, сообщает ТАСС.

Миллиардер Майкл Блумберг пока не выиграл ни один штат, зато ведет в выборах на Американском Самоа в Тихом океане.

Официальные результаты голосования пока не подсчитаны​​​.