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4 марта 202005:08

Российские потребители переходят на закупку товаров повседневного спроса онлайн

Pixabay

Изменение привычек российских потребителей явно сказалось на росте показателей крупнейших отечественных интернет-площадок. Так Ozon по итогам 2019 года отметил рост оборота от продаж в 2,4 раза до 9,04 млрд рублей. По данным INFOLine аналитики продажи товаров повседневного спроса на крупнейшей мультикатигорийной интернет-площадке РФ растут в 3,5 раза быстрее, чем в целом в российском e-commerce.

В прошлом году Ozon в среднем ежедневно доставлял более 30 тыс. заказов с товарами повседневного спроса в 6,5 тыс. населенных пунктов по всей стране: объем заявок, обрабатываемых в сутки вырос в 2,7 раза.

Активный рост продемонстрировали относительно новые для ретейлера категории. Так продажи товаров для беременных и кормящих выросли на 177%, свежих и скоропортящихся продуктов на 166% и средств гигиены на 167%. Кроме того, на 167% выросли продажи бытовой химии, на 164% — детского питания, и на 143% — подгузников.

Каждый второй заказ на Ozon содержит товары повседневного спроса. 80% новых клиентов интернет-площадки приобретают их уже в первом заказе.

Одним из ключевых драйверов взрывного роста стало увеличение ассортимента: в 2019 году в сегменте товаров повседневного спроса он вырос вдвое, до 570 тыс. наименований. Речь идет, в частности, о продуктах питания, зоотоварах, бытовой химии, средствах гигиены и детском питании.

При этом к концу 2019 года уже 54% подобного ассортимента формировали продавцы маркетплейса: свои товары на площадке Ozon предлагали более 2,5 тыс. продавцов. При этом в компании отмечают: в 2019 году на площадку заходили не только малый и средний бизнес, но и такие крупные игроки как Дочки-Сыночки, Азбука Вкуса, Вкусвилл, Бетховен, Лего.

Кроме того, значительно выросли продажи в регионах: в Новосибирске — на 671% год к году, в Воронеже — на 537%, а в Ростове-на-Дону — на 458%.

“Большие мультикатегорийные площадки соединяют миллионы клиентов и десятки тысяч бизнесов по всей стране. E-commerce стирает географические барьеры и открывает доступ к их продукции миллионам жителей России — например, сегодня на Ozon реализуют свою продукцию 40 фермерских хозяйств и агрохолдингов, которые формируют около 10% ассортимента продуктов питания. В свою очередь, наша аудитория доверяет Ozon и продукции, которая представлена на площадке. FMCG-категория развивается без эффекта “низкой базы” — наши клиенты уже привыкли покупать все необходимое на одной площадке”, — прокомментировала ситуацию директор по развитию FMCG-категорий на Ozon Елена Шульгина.

“Российские потребители меняют предпочтения и сокращают количество посещений гипермаркетов, переориентируясь на online для крупных закупок продовольственных и сопутствующих товаров впрок, и Ozon, обладающий большой лояльной клиентской базой и ставший по итогам года лидером по количеству постаматов, в 2019 г. смог сформировать для своих клиентов позитивный покупательский опыт в сегменте FMCG. Важным фактором успеха Ozon на рынке продовольственных товаров стал выход в перспективный сегмент экспресс-доставки, что потребовало от компании решения сложных логистических задач по одновременной доставке продовольственных товаров категории fresh и широкого ассортимента Non-Food”, — резюмирует генеральный директор "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.

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