Тренер "Химок" Куртинайтис: мы по-прежнему продолжаем бороться за плей-офф Евролиги

Главный тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис прокомментировал поражение своих подопечных в матче 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги с литовским "Жальгирисом" (85:96).

"Поздравляю "Жальгирис" их тренера с отличной игрой, которую его команда показала с первой до последней минуты, – приводит слова Куртинайтиса пресс-служба "Химок". – Эта победа — огромный шаг для "Жальгириса" в направлении плей-офф Евролиги. Несмотря на поражение, мы не теряем свои позиции и по-прежнему продолжаем бороться за плей-офф. Сейчас нужно думать о том, как мы будем играть против ближайшего соперника".

"Химки" потерпели 15-е поражение в Евролиге и занимают десятое место в турнирной таблице, а "Жальгирис" расположился строчкой выше, одержав 12-ю победу в турнире. В следующем матче Евролиги "желто-синие" в пятницу, 6 марта, примут турецкий "Фенербахче".