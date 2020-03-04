Турция преувеличила данные о "миллионных беженцах" из-за действий армии САР

Заявления Турции и ряда западных стран о "миллионах беженцев" и "гуманитарном кризисе", который, якобы, стал следствием освободительных действий правительственных сил и союзников в январе-феврале этого года несостоятельны.

Доказательством служат данные непрерывного контроля обстановки, которые приводит Центр по примирению враждующих сторон и миграционная статистика.

За последние девять лет численность населения Сирии, проживающего в границах сегодняшней Идлибской зоны деэскалации, существенно сократилась. При этом большая часть мигрантов, около восьмисот тысяч человек, приняла решение покинуть дома еще до начала боевых действий. Данные за январь-февраль 2020 года, когда правительственные войска САР и союзники проводили операцию в ответ на захватнические действия боевиков, не менее красноречивы.

Средствами объективного контроля зафиксировано, и местные жители это подтверждают, что в Турцию за это время уехали 35 тысяч жителей Идлиба. На север Сирии в города Африн, Эль-Баб и окрестности, где турки проводят операцию "Оливковая ветвь", переместились еще 100 тысяч человек. На территорию, подконтрольную официальному Дамаску, вглубь страны — 70 тысяч, передает "Россия 24".

Простой подсчет показывает: никакой "миллион беженцев", на котором настаивают США и страны ЕС, критикующие действия сирийского правительства и союзников, из этих цифр не складывается.

Те же объективные данные говорят о серьезных гуманитарных проблемах в соседних районах, и вызваны эти проблемы вовсе не действиями официального Дамаска. Например, в результате военных действий Турции на северо-западе провинции Алеппо, вблизи границ город Африн окрестности покинули четверть миллиона человек.

По большей части все они курды, для них эти земли — историческая родина. К слову, "Оливковая ветвь" изначально – символ Африна, известного своим оливковым маслом. Сейчас производство в глубоком упадке. Установив контроль над Африном, Турция конфисковала плантации и теперь вывозит оливки как сырье на свою территорию.