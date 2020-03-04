Григорий Родченков начал оправдываться за свои подписи

Подписи электронные, но подлинные. Международный олимпийский комитет наконец дал разъяснения по ключевым документам дела российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

Защите спортсменок предоставили фрагмент нового документа от Григория Родченкова. Но, как оказалось, и к этой бумаге много вопросов.

МОК признает, что сам Родченков своей рукой не подписывал ни одного из ключевых документов, но якобы согласился предоставить электронные подписи.

Эта позиция расходится с выводами экспертов по почерку, которые считают, что даже электронная подпись подлинна только на двух из девяти документов, остальные же подписаны другим лицом.

В таком случае Спортивный арбитражный суд может постановить изъять показания из дела. Вердикт в Лозанне могут объявить в течение нескольких недель.

