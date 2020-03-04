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Тема:

Коронавирус 26 минут назад

4 марта 202006:09

МВФ и Всемирный Банк переходят на онлайн-формат общения

JALAL MORCHIDI/ EPA

Международный валютный фонд и Всемирный банк, ссылаясь на растущую обеспокоенность по поводу быстро распространяющегося коронавируса, заявили, что они используют “виртуальный формат” для своих весенних собраний вместо того, чтобы проводить мероприятия в Вашингтоне.

Весенние конференции организаций, запланированные в этом году на 17-19 апреля, обычно собирают около 10 000 участников: правительственных чиновников, бизнесменов, представителей гражданского общества и журналистов со всего мира. При этом мероприятия происходят в центре Вашингтона, в их штаб-квартирах. В этом году и МВФ и ВБ посчитали, что такой формат будет слишком рискованным.

В своем совместном заявлении директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщили, что для них в приоритете обеспечение здоровья и безопасности участников мероприятий и персонала.

Единственным исключением, по словам официального представителя МВФ может стать личная встреча 24 участников Международного валютно-финансового комитета.

По словам чиновника, детали встреч пока прорабатываются. Между тем, пресс-секретарь Всемирного банка сообщил, что аналогичный орган ВБ, Комитет по развитию, планирует встретиться в виртуальном формате.

При этом, как отмечает Reuters, некоторые эксперты говорят, что весенние встречи организаций вполне могут перейти в виртуальный формат на постоянной основе: это сэкономит деньги, время и даже уменьшит углеродный след.

Малпасс отметил в беседе с журналистами, что встречи, проходившие дважды в год были “значительными мероприятиями”, но более постоянные изменения в формате их проведения не исключаются.

“Нам нужно взглянуть на опыт виртуальных конференций и посмотреть, как это происходит”, — сказал он на пресс-конференции.

При этом как отметил бывший сотрудник Казначейства США, а ныне старший научный сотрудник Центра глобального развития в Вашингтоне Скотт Моррис, Дэвид Малпасс давно критиковал такие мероприятия.

“Вы как бы видите формирование альянса молодого поколения, которое гораздо больше ориентировано на технологии, воздействие на климат и выбросы, связанные с этими встречами, и на Дэвида Малпасса, который ... считает их пустой тратой времени”, — пояснил Моррис.

При этом эксперт отметил, что собрания “во плоти” давали возможность небольшим странам проводить двусторонние встречи с широким кругом других правительств.

После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне МВФ и Всемирный банк отменили свои ежегодные встречи, запланированные на конец этого месяца в столице США. Встречи были возобновлены в ноябре 2001 года в канадской Оттаве.

В уставах обеих организаций указано, что их ежегодные заседания советов управляющих, обычно проводимые осенью, должны проводиться лично.

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