"Тампа" проиграла "Бостону", Василевский признан второй звездой встречи

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" на льду домашней "Амали-Арены" проиграла команде "Бостон Брюинз" со счетом 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

У победителей голами отметились Брэд Маршан (20-я минута) и Джейк Дебраск (31), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Митчелл Стивенс (38).

Российский голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи. Его одноклубники и соотечественники Никита Кучеров и Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

"Бостон" одержал третью победу кряду и с 96 очками лидирует в Восточной конференции, а "Тампа", потерпевшая четвертое поражение в последних пяти играх, в ней же расположилась на второй строчке, имея в активе 87 очков.