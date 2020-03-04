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Конфликт в Сирии 27 минут назад

4 марта 202007:40

Ситуация в сирийском Идлибе: оценка Минобороны РФ

Ситуация в сирийском Идлибе: оценка Минобороны РФ

В российском Минобороны прокомментировали ситуацию в Идлибской зоне деэскалации. Отметили, что успех сирийских правительственных войск, которые отогнали боевиков на безопасное расстояние от Алеппо и трассы М5, стал моментом истины.

Анкара после подписания сочинских соглашений между Россией и Турцией обязалась вытеснить террористов от внешних границ зоны деэскалации, однако это не было сделано.

"Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами. Атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населенных пунктов и российской авиабазы "Хмеймим" из спорадических стали ежедневными", — заявил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.

"Все это время никого в Европе и США не интересовала реальная гуманитарная ситуация внутри и вокруг Идлиба и причины демонстративного невыполнения своих обязательств турецкой стороной".

"Все официальные запросы России в ООН и западные страны – кто именно завозит гуманитарную помощь через турецкую границу и почему практически вся она достается не беженцам, а террористам, остались без ответа".

Игорь Конашенков также подчеркнул, что в итоге выполнять Сочинские соглашения пришлось Дамаску. Правительственная армия отбросила террористов вглубь зоны деэскалации Идлиб и обезопасила окружающие поселения от артиллерийских обстрелов.

"С этого момента западные столицы и представители ООН обрушились в адрес Дамаска с громкими обвинениями о якобы "военных преступлениях", "гуманитарной катастрофе" и "миллионных потоках беженцев" в Идлибе. При этом в качестве доказательств демонстрируются фотографии из палаточного городка у турецкой границы, развернутого несколько лет назад".

Также в Минобороны задаются справедливым вопросом: куда на фоне этой якобы умеренной "оппозиции" делся в подконтрольной Турции зоне главарь террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (организация запрещена в РФ) аль-Джулани, который ранее заявлял о совместной с турецкими военными борьбе против сирийских войск.

"Действия же турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку, численностью с механизированную дивизию, чтобы "любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений" – никто на Западе не замечает.

Игорь Конашенков особо отметил, что на фоне фальшивой озабоченности Запада о гуманитарной ситуации в Идлибе сегодня только российский Центр примирения враждующих сторон и законное сирийское правительство ежедневно доставляют в освобожденные районы всю необходимую помощь для местных жителей.

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