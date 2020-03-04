Где отдохнуть в марте: топ-5 популярных городов России

В марте, как и в феврале, россиян ждут длинные выходные, посвященные Международному женскому дню 8 марта.

Многие используют эту возможность для путешествий по стране.

Специалисты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru назвали самые популярные города для отдыха в марте.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург оказался на первом месте по популярности среди туристов. Здесь на проживание они потратят 1608,2 рублей в сутки. В среднем, туристы планируют остаться в Санкт-Петербурге на 4,3 ночи.

Екатеринбург

Второе место занимает Екатеринбург – город с интересной и увлекательной экскурсионной программой. В среднем в сутки туристы тратят на проживание 1950 рублей и бронируют жилье на 6 ночей.

Казань

Казань — еще один удивительный город России, который привлекает туристов богатым историческим и культурным наследием. Стоимость проживания составляет 650 рублей в сутки. Туристы бронируют жилье в среднем на 3 ночи.

Новосибирск

В число популярных у туристов городов также вошел Новосибирск. Здесь в среднем на проживание туристы потратят 1770 рублей в сутки. Они бронируют жилье в среднем на 1 ночь.

Тверь

Замыкает пятерку популярных городов для мартовский путешествий Тверь. Здесь стоимость проживания в среднем составляет 1700 рублей в сутки. Туристы бронируют жилье в среднем на 1 ночь.