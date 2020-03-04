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Коронавирус 7 минут назад

4 марта 202007:29

В ногу с ФРС: Гонконг снижает ключевую ставку

JEROME FAVRE/ EPA

Монетарное управление Гонконга, частично выполняющее функции центробанка особого административного района Китая, снизило базовую ставку по кредитам на полпроцента после того, как Федеральная резервная система США провела аварийное сокращение впервые после мирового финансового кризиса для противодействия рискам, вызванным глобальной вспышкой коронавируса.

ФРС сократила свою ключевую ставку на 50 базисных позиций за две недели до запланированного на 17 и 18 марта заседания. Председатель регулятора Джером Пауэлл отметил, что “увидел риск для экономики и решил действовать”.

Де-факто центральный банк Гонконга, который проводит денежно-кредитную политику параллельно с политикой США, поддерживая привязку местной валюты к американской, опустил планку на 50 базисных пунктов до 1,5 процента.

Это должно помочь снизить стоимость заимствований, что особенно актуально для гонконгских заемщиков в условиях заметного снижения в сфере розничной торговли и потребления, которое в прошлом году уже привело местную экономику к первому техническому спаду за десятилетие. В 2019 году регулятор снижал официальную кредитную ставку трижды, на 75 базисных пунктов, после девяти последовательных повышений на 225 базисных пунктов в период с 2015 по 2018 годы.

“Вспышка привела к значительной неопределенности на финансовых рынках. Рынки будут оставаться нестабильными, и инвесторам необходимо принимать разумные меры по управлению рисками”, — отметил в официальном заявлении глава гонконгского регулятора Эдди Юй, — “Помимо процентных ставок в долларах США, процентные ставки в гонконгских долларах также будут зависеть от других факторов, таких как спрос на внутреннее финансирование и предложение. HKMA будет продолжать внимательно следить за ситуацией на рынке и поддерживать упорядоченную работу денежного и валютного рынков Гонконга. Мы также обеспечим стабильность гонконгского доллара в соответствии со Связанной системой валютных курсов”.

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