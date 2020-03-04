Теннисистка Потапова одержала победу на старте турнира в Монтеррее

Российская теннисистка, 89-я ракетка мира Анастасия Потапова в первом круге турнира в мексиканском Монтеррее в трех сетах обыграла представительницу Италии Джулию Гатто-Монтиконе – 6:4, 4:6, 6:4.

Потапова шесть раз подала навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 19, а у итальянки, занимающей 148-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейка из 16.

Таким образом, Потапова вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять Тамара Зиданшек (№71) из Словении, переигравшая на старте турнира белоруску Викторию Азаренко (№56) – 6:2, 6:2.