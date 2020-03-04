Активность в сфере услуг Китая упала до рекордно низкого уровня на фоне коронавируса

Деловая активность в сфере услуг Китая в феврале замедлилась до рекордного минимума на фоне вспышки коронавируса COVID-19, свидетельствуют данные Caixin Media Co. и исследовательской компании IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам (Purchasing Managers Index, PMI) в сфере услуг Китая в прошлом месяце упал с январского уровня 51,8 до 26,5 пункта.

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности. PMI опустился ниже 50 пунктов впервые с момента начала исследований в конце 2005 года.

"Стагнация потребления на фоне эпидемии коронавируса оказала большое влияние на сектор услуг", — заявил директор по макроэкономическому анализу CEBM Group Чжун Чжэншэн.

Деловая активность почти прекратилась, поскольку из-за мер по сдерживанию эпидемии десятки миллионов человек были вынуждены оставаться дома, а многие рестораны, торговые центры и кинотеатры были закрыты.

"Хотя были приняты меры для предоставления налоговой и финансовой поддержки отраслям и малым предприятиям, сильно пострадавшим от эпидемии, компании в сфере услуг по-прежнему были обеспокоены неопределенностью, вызванной эпидемией", — отметил Чжун.

Февральские данные показали самое резкое сокращение объема новых заказов с ноября 2008 года. В то же время объем невыполненных заказов достиг рекордного уровня, поскольку многие не смогли предоставить услуги и временно закрылись из-за вспышки вируса.

В прошлом месяце наблюдалось падение как внутреннего, так и внешнего спроса. Новые экспортные заказы, полученные китайскими компаниями, также резко сократились.

Поставщики услуг сократили рабочие места впервые почти за полтора года. Индикатор занятости достиг самого низкого уровня за весь период наблюдений.

Чтобы стимулировать продажи, фирмы снизили цены третий месяц подряд. Между тем, ожидания относительно перспектив бизнеса на предстоящий год стали самыми мрачными с начала исследований в 2005 году.

Официальные данные, опубликованные Национальным бюро статистики, на прошлой неделе также показали, что деловая активность падает рекордными темпами.

Сводный PMI Caixin, охватывающий как производственный, так и непроизводственный секторы, в феврале упал с январского уровня 51,9 до 27,5 пункта, достигнув рекордно низкого уровня.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ранее на этой неделе снизила прогноз роста мирового ВВП на 2020 год с 2,9% до 2,4% — минимального уровня с 2009 года. Если же вирус распространится по всей Азии, Европе и Северной Америке, рост мировой экономики может замедлиться еще сильнее — до 1,5%, предупредила организация.

Прогноз роста ВВП Китая на 2020 год снижен до 30-летнего минимума в 4,9%, тогда как в ноябре ожидался подъем на 5,7%. В следующем году рост второй по величине экономики мира, по оценкам ОЭСР, ускорится до 6,4%.