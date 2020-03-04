Торнадо в Теннесси: погибли 25 человек

В американском штате Теннесси в результате торнадо погибли 25 человек. Об этом сообщил губернатор штата Уильям Ли. По его словам, число жертв может возрасти, так как поиски пропавших без вести продолжаются.

Кроме того, около 30 человек получили ранения. Почти полсотни были разрушены в городе Нэшвилл, повреждены линии электропередачи, десятки тысяч домов остались без электричества.

Как сообщает "Интерфакс", президент Дональд Трамп посетит разрушенные районы на этой неделе.