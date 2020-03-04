Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Казани из-за сердечного приступа у пассажира

В Казани совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Челябинск-Москва, из-за того, что у пассажира произошел сердечный приступ, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, в аэропорту Казани рейс U6-609 встретила скорая медицинская помощь, мужчина 1959 года рождения госпитализирован.