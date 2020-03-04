Австралийские магазины ограничивают продажу продуктов и туалетной бумаги

Австралия была в в числе первых стран, ограничивающих въезд в страну на фоне вспышки коронавируса. На данный момент там зафиксирован 41 случай заражения. Причем большая часть инфицированных — туристы, эвакуированные со злополучного круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у берегов Японии.

Однако такая сдержанная статистика отнюдь не мешает местным жителям предаваться панике. В первую очередь это выливается в забеги по магазинам, в ходе которых австралийцы буквально сметают с полок всевозможные товары. На фото, размещенных в соцсетях магазинные тележки завалены упаковками риса, коробками яиц.

Не оставляют без внимания также всевозможные дезинфицирующие средства, а также предметы личной гигиены. В топ товаров первой необходимости вошла и туалетная бумага. Ажиотаж, связанный с ней уже стал поводом для шуток в том же Twitter, где даже появились хэштеги #toiletpapergate и #toiletpapercrisis, а также вполне серьезных призывов чиновников к покупателям с просьбой успокоиться.

“Мы пытаемся убедить людей в том, что сметание всей туалетной бумаги с полок супермаркетов, вероятно, не является соразмерным или разумным делом”, — заявил на парламентских слушаниях главный врач страны Брендан Мерфи.

В ситуацию уже попытался вмешаться премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, объявив, что крупные ретейлеры лично заверили его в том, что смогут удовлетворить любой всплеск спроса.

Однако призывы чиновников явно не останавливают покупателей. Так что некоторые торговые сети были вынуждены принимать собственные меры. Причем не только в отношении туалетной бумаги.

Так, по информации Reuters, крупнейшая в стране продуктовая сеть Woolworths, ограничила продажу основных продуктов до четырех упаковок на одного покупателя. В компании отметили, что это позволит сохранять на должном уровне запасы на складах: хотя поставщики активно наращивают поставки в ответ на растущий спрос, подстраховка не помешает.

Местное отделение Costco, обеспокоенное наплывом покупателей по всей стране, также ввело ограничения. Так, туалетную бумагу в оптовых упаковках отпускают по одной в руки. Кроме того, Costco ввела ограничения на продажу молока, яиц, риса, дезинфицирующих средств и мыла. В магазинах Coles Group и вовсе начали появляться объявления, в которых покупателей предупреждают об ограниченных объемах дезинфицирующих средств для рук и вещей.