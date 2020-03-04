Голевой пас Радулова не спас "Даллас" от поражения "Эдмонтону"

Российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Эдмонтон Ойлерз" отметился голевой передачей. Она стала для него 19-й в нынешнем сезоне. Всего же в активе россиянина 34 (15+19) очка.

Соперники не смогли в основное время матча выявить победителя. А в овертайме успех праздновали гости – 2:1. В составе "нефтяников" шайбы забросили Райан Ньюджент-Хопкинс и Алекс Чиассон. У хозяев льда единственный гол оказался на счету Йона Клингберга.

Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил в этой встрече 25 из 27 бросков. Его соотечественник Денис Гурьянов результативными действиями не отметился.