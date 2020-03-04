Санкт-Петербургский горный университет вошел в топ-20 рейтинга вузов агентства QS

Британское агентство Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало новый рейтинг вузов по 48 предметам. Единственный российский вуз, попавший именно в топ-20, — это Санкт-Петербургский горный университет. Он занял 18-ю строчку рейтинга по предмету "Инженерное дело: добыча полезных ископаемых и горная промышленность", передает телеканал "Россия 24".

В этой дисциплине конкурировали 500 мировых вузов. Санкт-Петербургский горный университет — первое высшее техническое учебное заведение России. Его построили еще в 1773 году, по указу Екатерины II. На сегодняшний день — это крупнейший отечественный вуз по горному делу. Один из определяющих критериев рейтинга – мнение работодателей. И по этому параметру университет набрал 94 балла из ста возможных. В топ-20 он попадает уже 4-й раз подряд.

"Про предметные рейтинги, наверное, это главный инструмент для молодежи, для студентов, которые выбирают, куда пойти учиться, причем не столько на бакалаврском уровне, сколько на уровне магистратуры. Молодежь хочет видеть конкретный выхлоп своих успехов. Они хотят понимать какие карьерные траектории их ожидают по окончании того или иного университета", — отметила региональный директор рейтингового агентства QS Зоя Зайцева.

"Мне очень приятно, что флагман нашего сырьевого сектора, подготовки кадров — Горный институт, не просто на протяжении, уже скоро будет 250 лет, готовит кадры для национальной горной промышленности, но и является центром подготовки настоящих научно-педагогических работников", — сказал ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.