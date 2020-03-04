Берни Сандерс победил конкурентов-демократов в Калифорнии

Праймериз от Демпартии в Калифорнии выиграл 78-летний сенатор Берни Сандерс. Он рассчитывает выдвинуться на предстоящие в ноябре президентские выборы от демократов. Кандидат уже одержал победы на предварительных выборах демократов в Юте, Колорадо и Вермонте. Это итог супер-вторника, который прошел 3 марта, когда предварительные выборы прошли в 14 штатах.

"И мы выиграли эту гонку, несмотря ни на что. Все говорили, что это невозможно, — цитирует Берни Сандерса "Интерфакс". — И мы собираемся победить самого опасного президента в истории страны".

Калифорния — крупнейший штат США, от которого выдвигается 415 делегатов на съезд Демократической партии. Поэтому успех здесь Сандерса крайне важен.

Для победы над Дональдом Трампом, подчеркивает Сандерс, старой политики демократов недостаточно.

"Нам нужна новая политика, которая приведет людей рабочего класса в наше политическое движение, приведет молодежь в наше политическое движение, и которая в ноябре создаст самую высокую явку избирателей в американской политической истории", — поставил задачи Сандерс.

Выборы прошли в Алабаме, Арканзасе, Вермонте и Вирджинии, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, а также в Американского Самоа.

Голоса еще считаются. Но известно, что бывший вице-президент США Джозеф Байден удерживает небольшое превосходство на праймериз в Техасе. Пока подсчитано примерно 60% бюллетеней. Байден заручился поддержкой 30,4% избирателей, а его ближайший преследователь — сенатор от штата Вермонт Берни Сандерса – пока получает около 28,2% голосов жителей штата.

За победу на праймериз в Техасе борются также экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, за которого проголосовали 16,7% техасцев, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, заручившаяся поддержкой 11,6% избирателей, а также член Палаты представителей Тулси Габбард. Ее показатель ниже статистической погрешности — 0,4%. По предварительным данным, Сандерс лидирует в 9 из 14 штатов.

77-летний Джо Байден одержал победу на первичных выборах в Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме и Теннесси.

Техас наравне с Калифорнией считается одним из двух наиболее важных для политиков-демократов штатов. Техас дает 228 делегатов на предстоящий национальный съезд Демократической партии, на котором партия выдвинет кандидата на президентский пост.

Упорная борьба за голоса развернулась в штате Мэн между Сандерсом и Байденом. Штат делегирует на съезд всего 24 человека. Но после подсчета 91% бюллетеней Байден и Сандер идут ноздря в ноздрю — 33,8% и 32,1% голосов соответственно.

Всего в супер-вторник на кону суммарно более 1300 голосов делегатов на съезд. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки претенденту необходимо заручиться 1991 голосом в свою поддержку. Еще до супер-вторника из предвыборной гонки выбыл демократ-миллиардер Том Стейер. На забег впустую он потратил 200 миллионов долларов.