В Красноярском крае стая собак атаковала марала

В Красноярском крае стая собак напала на марала. Все произошло в темное время суток неподалеку от жилого сектора в Бобровом логу. Видео с погоней выложил в сеть очевидец. На кадрах видно, как псы в ошейниках преследовали копытное животное. Однако маралу удалось скрыться в горах, передает ГТРК "Красноярск".

В соцсетях высказали предположения, что это домашние собаки, которые охраняли свою территорию. Вспомнили и недавний инцидент в национальном парке "Столбы", где бродячие псы догнали и загрызли жертву.