Эксперты ОПЕК+ рекомендуют более масштабное сокращение добычи

Эксперты ОПЕК + рекомендовали министрам нефти рассмотреть возможность более масштабного сокращения добычи, поскольку коронавирус наносит больший урон мировой экономике, пишет Bloomberg.

По словам делегатов, после заседания во вторник объединенный технический комитет группы (JTC) предложил дополнительное сокращение добычи в объеме от 600 тыс. до 1 млн баррелей в сутки во II квартале.

На своей предыдущей встрече технический комитет ОПЕК+ рекомендовал снизить производство дополнительно на 600 тыс. баррелей нефти в сутки.

В среду состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), после чего в четверг и пятницу пройдут встречи на уровне министров.

Согласно рекомендации технического комитета более значительное сокращение будет осуществлено только во II квартале, во втором полугодии группа вернется к своим существующим ограничениям, заявили делегаты.

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), в I квартале мировой спрос на нефть упадет впервые более чем за 10 лет из-за вируса COVID-19, который подорвал глобальную деловую активность и ударил по спросу на топливо.

Цены на нефть марки Brent выросли в среду, но снижение с начала года по-прежнему составляет около 20%.