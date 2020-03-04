4 марта 202009:03

Противовирусный арсенал: как изготовить дезинфицирующее средство самостоятельно

Из-за распространения нового коронавируса во многих странах мира небывалым спросом пользуются медицинские маски и дезинфицирующие средства.

Напомним, эксперты в области общественного здравоохранения не рекомендуют носить маски здоровым людям: их следует надевать тем, у кого есть такие симптомы респираторной инфекции как чихание или кашель.

А вот вторым по популярности аптечным товаром - антисептиками - запастись имеет смысл всем.

Специалисты постоянно призывают людей соблюдать элементарные правила гигиены и обеззараживать поверхности гаджетов и других предметов, с которыми человек контактирует чаще всего.

Если же дезинфицирующих растворов либо салфеток не найти в аптеке или магазине, не беда. Это средство защиты можно изготовить самостоятельно в домашних условиях, уверена профессор биологии Мирьям Варман (Miryam Wahrman) из Университета Уильяма Патерсона в США.

Свои советы на этот счёт она озвучила в интервью изданию Business Insider.

По словам профессора Варман, главное, что нужно для дезинфекции, - это спирт. Либо изопропиловый (он часто используется для растираний), либо этиловый (основной ингредиент спиртных напитков).

По сути, для дезинфекции можно использовать любую имеющуюся под рукой жидкость - при условии, что содержание спирта в ней не ниже 60%. Жидкость необходимо втереть в руки и дать им высохнуть на воздухе. Затем можно увлажнить кожу, чтобы избежать сухости.

Люди с очень чувствительной кожей могут добавить в жидкость несколько капель сока алоэ. Но при этом важно, чтобы содержание спирта не упало ниже 60%. В противном случае эффективность дезинфекции резко снизится, поясняет биолог.

Согласно одному из рецептов, чтобы получить мощное защитное средство, нужно смешать две трети чашки 91%-ного изопропилового спирта и треть чашки алоэ вера. Чтобы придать раствору приятный запах, можно добавить в него восемь-десять капель любого эфирного масла.

Также спирт является ключевым ингредиентом в дезинфицирующих салфетках. Ими, кстати, медики советуют протирать не только гаджеты, но и ручки дверей, а также те предметы в доме, которых человек касается, приходя с улицы и не успев помыть руки.

Чтобы изготовить дезинфицирующие салфетки, достаточно пропитать обычную салфетку или бумажное полотенце спиртом или любым раствором, в котором содержание спирта не ниже всё тех же 60%. А для дезинфекции смартфона или другого гаджета лучше подойдёт мягкая тряпочка.

Однако важно помнить, что самый главный способ защиты - это тщательное мытьё рук. Эксперты рекомендуют мыть руки с мылом не менее 20 секунд.

Разница заключается в том, что спиртовое средство хоть и уничтожает большинство патогенов, но не удаляет их с кожи, поясняет профессор Варман.

Добавим, что средствами дезинфекции не стоит пренебрегать никогда, и в особенности в сезон разгула респираторных инфекций вроде гриппа и ОРВИ. К слову, и новый коронавирус может пополнить ряды патогенов, периодически атакующих людей в холодное время года.

Также "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о другой неприятной особенности коронавируса SARS-CoV-2, из-за которого к личной гигиене и дезинфекции следует относиться максимально внимательно.

Текст: Вести.Наука

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