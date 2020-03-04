Замглавы Минэкономразвития назначен замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Тимура Максимова, занимающего должность замглавы Минэкономразвития, на должность заместителя министра финансов РФ.

"Назначить Максимова Тимура Игоревича заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Тимур Максимов занял должность заместителя министра экономического развития в октябре 2018 г. В 2017 г. он был замглавы ФТС. До этого несколько лет был помощником министра финансов РФ Антона Силуанова.

Максимову 34 года, он выпускник Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития.

Во время работы в Минфине в первый раз нынешний замглавы ведомства занимался вопросами международных финансовых отношений, взаимодействием с международными финансовыми организациями и международными банками развития. В Минэкономразвития специализация, в принципе, сохранилась: внешнеэкономическая деятельность и торговые переговоры.

Сейчас международные финансовые отношения в Минфине курирует один из трех действующих заместителей министра — Сергей Сторчак. Однако, по информации агентств, Максимов может занять его место. В июне 2019 г. Сторчаку исполнилось 65 лет. По закону это предельный возраст пребывания на госслужбе. Однако продлить срок для замминистра может глава правительства. Дмитрий Медведев сделал это летом прошлого года.