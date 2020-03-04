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4 марта 202009:56

Цена отдыха в Крыму в новый сезон снизилась до 30%

Sealle/Wikimedia

Гостиницы Крыма снизили цены на 18-30% для отдыха на майские праздники и летом по сравнению с прошлым годом, сообщило министерство курортов и туризма республики по итогам анализа цен бронирования мест в период майских праздников 2020 г. и высокого курортного сезона.

Анализировались цены санаториев, малых отелей, отелей класса от трех до пяти звезд.

Кроме того, сейчас большинство гостиниц в Крыму на этапе раннего бронирования предлагают скидки до 20% от стоимости размещения.

Больше всего цены снизились в отелях категории "пять звезд" — на 31,8% в период майских праздников по сравнению с прошлым годом. Отели уровня 3-4 звезд снизили цены незначительно, а малые отели снизили стоимость отдыха на 5%, а на Южном берегу Крыма – сразу на 13,8%. Номер на двоих в таком отеле стоит 2,175 тыс. руб. в сутки. В крымских санаториях цена отдыха стоит 2,650 тыс. руб. на человека в сутки, включая место в стандартном номере, 4-разовое питание и базовое лечение.

На летний период — высокого сезона 2020 г. — отдых снизился на 6%, больше всего цены упали в отелях категории "пять звезд" (на 10%) и в малых отелях (на 13%). По сравнению с другими курортными регионами РФ средняя стоимость отдыха летом в крымских санаториях снижена на 30% до 3,226 тыс. руб. с человека в сутки, включая место в стандартном номере, 4-х разовое питание и базовое лечение.

В санаториях Южного берега Крыма цены на лето еще ниже – на 30-45%, и отдых стоит 2,759 тыс. руб. с человека в сутки. Средняя цена летнего отдыха в малых отелях Крыма упала на 13,1% до 3 тыс. руб., а в западной части Крыма – сразу на 28,3%.

За 2019 г. Крым посетили почти 7,5 млн туристов. Это новый рекорд и на 9% больше, чем в 2018 г. Среди иностранных гостей Крыма по-прежнему лидируют граждане Украины: за год на полуострове отдохнули более 1,1 млн украинцев, 20% иностранных туристов прибыли из Белоруссии, 11% — из Казахстана, 7% — из Германии, по 4% — из Узбекистана и Армении, 3% и 2% соответственно — из Эстонии и Азербайджана, остальные - граждане Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других стран.

Республика Крым в 2018 г. побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн человек, что на 28% больше, чем годом ранее.

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