Огонь охватил 500 квадратных метров рынка в Сочи

Сильный пожар вспыхнул в среду утром на вещевом рынке в Сочи, к моменту прибытия сотрудников МЧС огонь охватил около 500 квадратных метров. Очевидцы сняли на видео черный столб дыма, поднимающийся над курортной столицей России.

Пожар вспыхнул около восьми часов утра 4 марта на рынке "Кипарис" на Демократической улице. На кадрах видно, что огонь практически полностью уничтожил пару рядов торговых павильонов.

Спустя полтора часа спасатели сообщили о том, что им удалось локализовать пожар на площади 500 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.