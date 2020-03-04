В WhatsApp появился "ночной режим". Как он включается?

Пользователи принадлежащего Facebook мессенджера WhatsApp, переписывающиеся в темное время суток, теперь смогут заметно снизить нагрузку на глаза — в приложениях сервиса официально появился "ночной режим" с темным оформлением.

Помимо зрительного комфорта, "Темная тема" (так режим официально называется в настройках) поможет немного сэкономить батарею на смартфонах с OLED-экранами — их пиксели полностью отключаются, когда нужно отображать черный цвет. Правда, полностью черным фон окна чатов будет только на iOS, в Android же применяется темный синевато-серый оттенок.

Если на вашем смартфоне установлена Android 10 или iOS 13, ночной режим в WhatsApp может включаться автоматически по расписанию или работать постоянно, повторяя соответствующую системную настройку. Перед этим нужно убедиться, что приложение уже обновилось до последней версии.

Для аппаратов с более старыми версиями Android режим включается вручную в настройках мессенджера ("Настройки" => "Чаты" => "Тема"). В этом случае опции автоматического переключения режима в зависимости от времени суток не предусмотрено.