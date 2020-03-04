Бим вернулся к хозяйке спустя 5 лет. Против живодера завели еще одно уголовное дело

В Приморском крае возбудили уголовное дело о краже собаке. Сотрудники МВД по городу Артему признали виновным в преступлении 65-летнего мужчину. В 2015 году местный житель похитил домашнего питомца породы русский спаниель, передают "Вести: Приморье".

В процессе расследования дела о жестоком обращении с животными полицейские получили информацию от представителей зоозащитной организации о том, что на территории одного из частных домовладений находится собака, которая, вероятнее всего, была похищена несколько лет назад. С просьбой вернуть пса к зоозащитникам обратилась 68-летняя жительница города. Женщина сообщила, что увидела в соцсетях видеосюжет с улицы Солнечной и на кадрах опознала свою собаку, которую похитили еще в 2015 году.

На место инцидента прибыли оперативники городского ОВД. Они подтвердили эту информацию. На глазах полицейских и СМИ животное признало хозяйку. Бим радостно бегал вокруг пенсионерки и вилял хвостом. Хозяин частного дома признался в преступлении. Следователи возбудили уголовное дело статье "Кража".

В результате было установлено, что в 2015 году обвиняемый похитил собаку возле продуктового магазина. Как заявил мужчина, спаниеля забрал, чтобы подарить своей дочери. Расследование дела будет продолжено, а Бим благополучно вернулся к своей хозяйке, рассказали в пресс-службе ОМВД РФ по городу Артему.

Напомним, ранее сообщалось, на своем участке на улице Солнечная мужчина в диких условиях держит животных. По словам зоозащитников, на все это соседи просто закрывают глаза. Активисты утверждают, что в этом районе процветает живодерство. Из звериного "ада" им удалось вытащить порядка 20 собак. Большинство из них пострадали.